‘‘L’Aiguille’’ de Bouchnak en compétition au Festival de Tripoli (Liban)

‘‘L’Aiguille’’ (‘‘The Needle’’ en anglais) d’Abdelhamid Bouchnak a été sélectionné dans la compétition officielle internationale de la 11e édition du Festival du film de Tripoli (Tripoliff) qui aura lieu du 19 au 25 septembre 2024 dans la ville Tripoli au Liban.

Le film de Bouchnak figure parmi une sélection 10 longs métrages de fiction représentant neuf pays : Algérie, Brésil, France (2), Japon, Jordanie, Liban, Soudan, Kirghizistan et Tunisie.

Produit par Shkoon productions, il a fait sa sortie nationale en salles le 6 décembre 2023 et figuré dans sélection officielle des Journées cinématographiques de Carthage 2023, session qui a été annulée. Il s’agit du troisième long métrage de Bouchnak, après ‘‘Dachra’’, premier film d’horreur tunisien, et un autre film du genre fantastique ‘‘Papillon d’or’’.

Pour ce film de 113 minutes, le réalisateur et scénariste d’œuvres pour le cinéma et la télévision est entouré de son frère, Hamza Bouchnak, auteur de la musique mais aussi au casting et à la production. Il réunit dans les principaux rôles Fatma Sfar, Bilel Slatnia, Jamel Madani et Sabah Bouzouita.

‘‘L’Aiguille’’ raconte l’histoire d’un jeune couple Mohamed Ali (Bilel Slatnia), alias Dali, et son épouse Mariem (Fatma Sfar), vivant à Tunis, au début de l’année 2000, et qui attendent avec impatience l’arrivée de leur premier enfant. Le jour de l’accouchement, le médecin leur apprend que le bébé a une particularité rare : il porte les deux sexes, mâle et femelle. Bouleversé par cette nouvelle et confronté à ses démons, Dali n’arrive plus à jouer son rôle auprès de Mariem et de leur enfant.

Cette fiction explore le thème de l’intersexualité, thème tabou s’il en est dans les sociétés conservatrices.