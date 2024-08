« Agora » de Ala Eddine Slim récompensé au Festival du Film de Locarno (Photos)

Le film tunisien « Agora » du réalisateur Ala Eddine Slim a remporté le prix « Pardo Verde » lors de 77ème édition du festival international du Film de Locarno (Locarno Film Festival) organisée du 7 au 17 août 2024.

La bonne nouvelle a été annoncé ce samedi 17 août 2024 par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) en félicitant Ala Eddine Slim et l’équipe du film pour cette distinction.

Notons que lors de la cérémonie de remise des prix, le réalisateur Ala Eddine Slim a rendu hommage à la Palestine en brandissant le drapeau palestinien.

« Agora »; Synopsis :

Dans une ville lointaine et recluse, des disparus aux allures énigmatiques reviennent. Une tension s’installe alors dans la ville. Fathi, inspecteur de la police locale, essaie de percer le mystère avec l’aide d’Amine, son ami médecin. Fathi enquête, Amine analyse, mais rapidement ils se figent devant l’étrangeté du phénomène. Un deuxième inspecteur de police débarque de la capitale pour élucider l’affaire. Une fracture s’installe entre ceux qui sont prêts à accueillir les revenants et ceux qui voient en leur retour une malédiction. Une équipe de médecins rejoint Fathi, Amine et Omar depuis la capitale, pour les soutenir mais surtout pour éviter la propagation des rumeurs. Quel est le point commun entre les disparus ?

Y. N.