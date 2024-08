Alerte météo : La Protection civile appelle à la vigilance

Suite à l’alerte météo émise par l’Institut national de la météorologie (INM) qui annonce des pluies et des vents forts dans différentes régions du pays, la protection civile a appelé à la vigilance.

L’INM a annoncé des cellules orageuses accompagnées de pluies attendues ce soir au nord-ouest et au Centre-ouest et localement à l’Est du pays, en affirmant que ce temps se poursuivra demain.

Pour mercredi, l’INM prévoit des pluies temporairement orageuses au nord, localement au Centre ainsi que dans certaines régions du Sud tunisien avec des vents forts dépassant 90 km/h par endroit.

De ce fait, la protection civile a appelé à la vigilance en recommandant aux citoyens de rester à l’écart des oueds, d’éviter de traverser les cours d’eau et d’éviter la baignade à cause des fortes vagues et des courants marins pouvant constituer un véritable danger pour la sécurité des vacanciers, précisant la protection civile.

Y. N.