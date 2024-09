‘‘Les enfants de la juive’’ : le roman d’une Algérie en mutation

Le roman audacieux intitulé ‘‘Les enfants de la juive’’ de Yuba Thaziri, publié par les éditions Enzar, propose une immersion captivante dans la ville de Batna en Algérie durant les années 1990.

En 440 pages, le lecteur explore un récit riche en dialogues fascinants qui reflètent le tumulte politique et identitaire de cette période charnière en Algérie, allant de l’ouverture politique au début des années 90 aux sombres années de la décennie noire.

Le roman se penche sur le triptyque politique, identitaire et religieux, mettant en lumière des questions complexes telles que le sort des Juifs d’Algérie, les problèmes d’identité dans la société algérienne, et le statut de la langue tamazight entre l’inconscient individuel et les manipulations politiques. Il aborde aussi les réalités de la différence doctrinale et la véritable nature de la tolérance religieuse dans la vie quotidienne.

Ce livre est une exploration approfondie et audacieuse des enjeux sociopolitiques et culturels de l’Algérie. Une lecture enrichissante pour ceux qui cherchent à comprendre les dynamiques complexes de cette époque et un succès mérité pour l’auteur dans ce travail exceptionnel.

Djamal Guettala