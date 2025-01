Tunisie : l’économie stagne, la bourse performe  

Alors que l’économie tunisienne continue de croître à un très faible taux annuel de 1 à 2%, le Tunindex, l’indice de référence de la Bourse de Tunis, enregistre sa quatrième hausse annuelle consécutive de 13,75%, après une hausse de 7,90% en 2023, 14,74% en 2022 et 2,34% en 2021.

Selon le Bilan de l’activité boursière durant l’année 2024 publié mardi 31 décembre 2024, le Tunindex a enregistré une hausse de 9,5% estimée en dollar et de 16,3% en euro.

Le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a répliqué la tendance de l’indice Tunindex, clôturant l’année 2024 avec 4 383,96 points, soit un gain de 14,59%.

La Bourse de Tunis a rappelé que le Tunindex a débuté l’année en repli, touchant son niveau le plus bas de l’année à 8 310 points, en date du 12 février 2024, et enregistrant ainsi une perte de 5,03%.

Ensuite, l’indice a déclenché un rythme de reprise lui permettant de récupérer ses pertes du début d’année et d’évoluer dans un trend haussier soutenu pour atteindre son plus haut historique de l’année le 1er octobre avec 9 991,55 points, soit une hausse de 20,22% durant cette période.

Cette performance est tributaire essentiellement des impacts positifs sur le comportement des cours des actions des sociétés performantes ayant publié de bons résultats au titre de l’exercice 2023 ou décidé de bons niveaux de dividendes, ainsi que des publications afférentes aux indicateurs d’activité trimestriels: QI, QII et QIII de 2024.

Le bilan annuel des indices sectoriels publié par la Bourse de Tunis est largement positif, puisque tous les indices (secteurs et sous-secteurs) ont réalisé un rendement positif.

L’analyse des performances des indices sectoriels place les matériaux de base à la tête du classement (+30,76%), suivi des biens de consommation (+15,16%) et les sociétés financières (14,07%).