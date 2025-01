Tunis : quand l’avenue Bourguiba sera-t-elle rendue aux piétons ?

«Deux journées sans voitures sur l’avenue Bourguiba». Ce sera les 4 et 5 janvier 2024, selon une décision annoncée par le gouvernorat de Tunis. Pourquoi pas 365 jours, pour libérer cette artère symbolique et la livrer aux créateurs et artistes pendant toute l’année?

Le gouvernorat précise que l’avenue Bourguiba sera fermée à partir de la Place du 14-Janvier jusqu’aux rues d’Alger et d’Inde, le samedi 4 janvier de 13h00 à 19h00, et le dimanche 5 janvier de 7h00 à 17h00.

On a programmé pendant des deux jours des manifestations culturelles et sportives, notamment une exposition de livres, des spectacles de danse et de cirque et des défilés de majorettes.

Des activités sportives seront également organisées à cette occasion : techball, speedball, badminton, hockey et le jeu d’échecs.

Avec un peu plus d’imagination et d’audace, les responsables de la ville auraient été plus inspirés de faire de l’avenue Habib Bourhuiba une zone piétonne pendant toute l’année. I. B.