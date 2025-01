Projection du film « Notre-Dame brûle », le 7 janvier à l’IFT (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie organise, mardi 7 janvier 2025, la projection du film « Notre-Dame brûle » de Jean-Jacques Annaud.

La projection est prévue à 18 heures à l’Auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) seront en vente à partir du lundi 6 janvier à l’accueil de l’Institut français.

—- Résumé —-

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Bande-annonce :