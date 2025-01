Les cryptomonnaies bientôt réglementées en Tunisie

«L’adoption rapide des cryptomonnaies pourrait améliorer l’efficacité des transactions, réduire les coûts et accroître l’inclusion financière en Tunisie», estime la société de bourse Tunisie Valeurs dans un article publié par sa dernière «Revue de Recherches», où elle souligne que «les crypto-monnaies ont le potentiel de révolutionner les économies en offrant décentralisation et flexibilité financière».

«En tirant les leçons des succès d’autres pays, la Tunisie pourrait développer des stratégies appropriées, notamment des initiatives gouvernementales de soutien, une collaboration avec le secteur privé et des campagnes de sensibilisation du public», lit-on dans le rapport.

«Alors que de nombreux pays bénéficient de l’introduction des cryptomonnaies, l’approche de la Tunisie semble plus prudente, car elle met en balance les avantages potentiels avec des préoccupations persistantes telles que la volatilité des prix, la sécurité, la réglementation et la protection des investisseurs», note Tunisie Valeurs.

«Selon la ministre des Finances, le projet de nouvelle loi sur les changes, qui sera publié en mars 2024 et soumis au Parlement pour approbation, réglementera pour la première fois les cryptomonnaies en Tunisie. Le ministre a expliqué que les dispositions de ce projet permettront aux citoyens tunisiens de détenir et d’échanger des cryptomonnaies, qui sont une forme de monnaie virtuelle», ajoute le rapport.

«Toutefois, cette activité est soumise à l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et à un seuil financier important, qui sera défini dans les prochains textes réglementaires qui seront rédigés une fois le nouveau code des changes approuvé. Il est essentiel de procéder à la conversion des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire», poursuit le rapport, qui estime que la forte volatilité des crypto-monnaies, caractéristique bien connue de ce marché financier émergent, «peut être à la fois une opportunité de profit et un risque important pour les investisseurs.»

À titre d’exemple, le prix du bitcoin a atteint son plus haut niveau à l’approche des élections américaines de 2024, dépassant la barre des 70 000 dollars fin octobre. Les investisseurs ont massivement accumulé des actifs liés au bitcoin, pariant sur une victoire de Donald Trump. Lors de la Conférence mondiale sur le bitcoin en juillet 2024, Trump s’est engagé à faire des États-Unis la «capitale mondiale du Bitcoin» et une superpuissance économique.

«L’atténuation des risques pour les investisseurs comprend la diversification du portefeuille, qui peut aider à réduire l’exposition aux risques spécifiques aux classes d’actifs, y compris la volatilité des cryptomonnaies», souligne Tunisie Valeurs qui recommande «une analyse fondamentale approfondie des crypto-monnaies pouvant aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées, en se concentrant sur des projets technologiques solides avec un réel potentiel à long terme».

La société de bourse recommande aussi le recours à l’analyse technique, qui peut aider les investisseurs à identifier les tendances et les points d’entrée et de sortie potentiels sur le marché des cryptomonnaies, les aidant ainsi à traverser la volatilité. Tout cela alors qu’« il est nécessaire de garder un œil attentif sur les évolutions réglementaires».

Une approche réfléchie et adaptative est nécessaire pour capitaliser sur les opportunités tout en minimisant les risques sur ce marché dynamique des crypto-monnaies, conclut le rapport.