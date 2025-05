L’usine de dessalement de Sousse sera prête en juin 2025

Après les récentes précipitations, la situation des réserves en eau en Tunisie s’est améliorée. Le taux de remplissage des barrages s’élève désormais à 39,2%. Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche qualifie ce niveau de «confortable» mais «pas encore suffisant».

Au 7 mai courant, la capacité totale d’eau stockée dans le pays s’élève à environ 927 millions de mètres cubes, a déclaré le secrétaire d’Etat chargé des ressources en eau, Hamadi Habaieb (photo), lors d’une session de formation pour journalistes au Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC) sur le thème : «La gouvernance dans la gestion des ressources en eau .

Habib a déclaré que depuis 2022, les niveaux des barrages n’ont pas dépassé 900 millions de mètres cubes, qualifiant le niveau actuel de «confortable» mais «toujours insuffisant», notamment au vu du pic de consommation attendu pour la saison estivale.

Les responsables du ministère ont effectué plusieurs visites sur le terrain pour évaluer la situation de l’eau, en particulier dans les gouvernorats qui ont du mal à fournir de l’eau potable, a déclaré Habaieb, ajoutant que les efforts en cours comprennent le forage et l’électrification de puits pour éviter les coupures d’eau fréquentes en été et pour constituer une réserve stratégique pour l’année suivante.

Le ministère de l’Agriculture accordera une plus grande attention à l’eau potable et à l’eau d’irrigation, en programmant une série de réunions avec les représentations agricoles régionales pour examiner toutes les données relatives à l’eau.

Concernant le Code de l’eau, le responsable a annoncé qu’une version actualisée sera finalisée dans dix jours au niveau ministériel, avant d’être soumise à une réunion du Conseil des ministres pour approbation et ensuite à un vote au Parlement.

Enfin, concernant la construction de nouvelles usines de dessalement, Habaieb a évoqué les usines existantes à Zarat (gouvernorat de Gabès) et à Djerba (gouvernorat de Médenine), précisant que les travaux sont en cours pour achever l’usine de Sousse d’ici juin et que des études de faisabilité sont en cours pour deux autres usines à Zarzis et Mahdia, en attendant la collecte des fonds nécessaires.

I. B.