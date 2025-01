Le PDL appelle à une manifestation samedi 18 janvier à Tunis

Le Parti destourien libre (PDL) a appelé à une marche nationale organisée samedi 18 janvier 2025 à Tunis et ce afin de défendre le droit des Tunisiennes et des Tunisiens au développement, à la liberté et à des conditions économiques et sociales dignes.

Cette marche débutera à 10h de la place du Passage pour se rendre devant le siège du ministère de la Femme, en passant notamment par la rue de Paris, puis l’avenue Mokhtar Attia, précise le communiqué du PDL, qui a par ailleurs réitéré « sa solidarité inconditionnelle » avec sa présidente Abir Moussi, en détention depuis octobre 2023.

La même source a par ailleurs appelé à libérer Abir Moussi, en rappelant que cette dernière « a lancé un appel de détresse à l’opinion publique nationale et internationale et a menacé d’entrer en grève de la faim sauvage et ouverte pour protester contre les injustices sans précédent dont elle est victime », lit-on encore dans le communiqué.

