Tunisie : vers la reconstruction du service public du transport

L’amélioration de la situation du transport public a été au centre de la réunion, mercredi 15 janvier 2025, au palais de Carthage, entre le président de la république Kaïs Saïed, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et le ministre du Transport, Rachid Amri.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de redoubler d’efforts en vue de réparer nombre de rames de métro et de bus et d’importer des bus depuis l’étranger, rappelant, à ce propos, que plusieurs pays se sont dit prêts à coopérer avec la Tunisie dans ce secteur vital, indique un communiqué de la présidence.

Tout en saluant les efforts déployés par nombre de Tunisiens dans un pays européen en vue de fournir plus de 200 bus à leur pays, le chef de l’Etat a déclaré que cette initiative procède d’un esprit de responsabilité nationale et d’une volonté de contribuer aux efforts de l’Etat dans la reconstruction du service public du transport dont il a eu à constater lui-même, à plusieurs reprises, l’état de vétusté et de délabrement avancé.

Sur un autre plan, le chef de l’Etat est revenu sur la situation de la compagnie aérienne Tunisair et de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), en insistant sur la nécessité d’appliquer la loi à tous et réaffirmant l’engagement de l’Etat à opérer une purge au sein de l’administration publique visant ceux qui osent entraver le fonctionnement normal des services publics, dans un esprit de justice et loin de tout règlement de comptes.

Le président de la république a, en outre, donné ses instructions en vue d’engager dès à présent les préparatifs en prévision du retour de Tunisiens à l’étranger, appelant à cet égard à leur offrir les conditions favorables, s’agissant notamment du contrôle au niveau de la Douane tunisienne.