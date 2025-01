Les Victoires de l’Automobile, baromètre du secteur en Tunisie

Le 24 janvier 2025, Tunis abritera la première édition des Victoires de l’Automobile, événement qui rassemblera les principaux acteurs de ce secteur pour récompenser les marques qui se seront distinguées sur le marché automobile au cours de l’année écoulée dans trois grandes catégories : réalisations commerciales, performances et excellence.

La sélection des lauréats se fera sur la base d’un processus de scoring basé sur des indicateurs fiables, établis par des cabinets spécialisés, chacun dans son domaine d’activité.

«Il s’agit d’un événement basé fondamentalement sur la crédibilité et la transparence, destiné à mettre en lumière les concessionnaires automobiles qui se distinguent à différents niveaux à travers des outils d’analyse avérés et KPis clairs », expliquent à ce propos les organisateurs de l’événement, Hédi Hamdi et Sadri Skander.

«Observateurs du paysage automobile tunisien depuis plus d’une décennie en tant que communicants et communicateurs spécialisés dans ce secteur, nous souhaitons à travers ‘Les Victoires de l’Automobile valoriser les atouts et les initiatives qui ont été engagées, promouvoir les valeurs que prônent de nombreux acteurs dans ce domaine, mais aussi les fédérer autour d’une vision positive», ajoutent-ils.

Les organisateurs de l’événement ont à cet effet eu recours aux services tout d’abord du cabinet Emrhod Consulting qui a réalisé une enquête sur le terrain, à travers des visites mystères, afin d’aller évaluer le niveau de prestations offert au sein des showrooms principaux des concessionnaires automobiles dans le grand-Tunis.

La présence des marques automobiles sur le web ainsi que sur les réseaux sociaux ont par ailleurs été passés au peigne fin par l’agence Web First Rank qui a mesuré les degrés de performances de toutes les entreprises agissant dans le secteur.

Par ailleurs et concernant le comportement boursier des sociétés cotées, c’est le cabinet MCP (Mena Capital Partners) qui a analysé les chiffres et les réalisations de l’année.

Au-delà des trophées qui seront attribués, les Victoires de l’Automobile seront également marquées par le lancement de l’Observatoire de l’Automobile. Il s’agit d’une enquête, réalisée également par le cabinet Emrhod Consulting, destinée à sonder un panel représentatif de la population tunisienne dans les villes de Tunis, Sousse et Sfax.

Cette enquête portera sur plusieurs questions en relation directe avec le secteur auto sous plusieurs aspects. A titre d’exemple, le sondage portera sur les intentions d’achat de véhicules au cours de l’année 2025. Par ailleurs, les citoyens sondés seront interrogés sur leur position par rapport aux nouveaux modes de mobilité, notamment hybrides et électriques, et leur niveau de perception des innovations en cours.

Au cœur des enjeux de la mobilité durable, Autel, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques, sera également partie-prenante des Victoires de l’Automobile.

Avec plus de 300 invités, parmi lesquels des dirigeants de marques, des experts de l’industrie et des passionnés, cet événement sera bien plus qu’une cérémonie de remise de trophées. Il s’agira d’un véritable rendez-vous annuel, célébrant les succès passés tout en inspirant les ambitions futures.