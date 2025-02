Campagne de promotion de l’huile d’olive conditionnée tunisienne

La Tunisie a lancé une ambitieuse campagne de promotion de l’huile d’olive conditionnée en 2025, dans le but de renforcer la présence du produit sur les marchés internationaux et d’en conquérir de nouveaux.

Le programme présenté à la Radio nationale par le directeur du Centre de promotion des exportations (Cepex), Mohamed Sellami, comprend plus de 25 stratégies promotionnelles ciblées sur 25 destinations internationales, qui mettront l’accent sur la promotion de l’huile d’olive tunisienne auprès des délégations étrangères en Tunisie, ainsi que la participation des professionnels du secteur à des événements internationaux tels que des expositions, des foires, des missions commerciales et des journées commerciales.

L’objectif est d’accroître la visibilité de l’huile d’olive tunisienne à l’étranger, avec une ouverture vers de nouveaux marchés.

Selon Sellami, la production d’huile d’olive en Tunisie est en croissance continue grâce à la modernisation des oliveraies et à la création de nouvelles marques. La conquête de nouveaux marchés reposera sur la collaboration entre le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec), l’Office national de l’huile (ONH), la direction générale de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères et tous les acteurs impliqués dans la production.