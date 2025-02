Football : Sami Trabelsi à la tête de l’équipe de Tunisie    

Sami Trabelsi a été nommé en tant que sélectionneur de l’équipe de Tunisie de football. Ce dernier a conclu un accord définitif avec Hamadi Daou pour occuper le poste d’entraîneur national.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook, lundi 10 février 2025, la FTF a précisé que le sélectionneur national discutera avec l’entraîneur Mohamed Sahli, dès son retour au pays, mercredi, à propos du deuxième poste d’entraîneur national.

La fédération ajoute que Sami Trabelsi a décidé de s’entourer d’Aymen Jaziri et de Wassim Maâla pour le développement et la préparation physique, de Hichem Jaziri en tant qu’entraîneur des gardiens, ainsi que de Houssem Kchaou et Walid Ben Tamansourt pour l’analyse technique.

La composition complète du staff technique de l’équipe sera annoncée lors de la conférence de presse que tiendra le sélectionneur national, en compagnie du directeur sportif Zied Jaziri, vendredi, à partir de 11h00, à la salle des conférences de la Direction technique nationale.

Sami Trabelsi avait déjà entraîné la sélection tunisienne de 2011 à 2013 et remporté avec elle le titre du Championnat d’Afrique des Nations pour joueurs locaux (CHAN) en 2011.