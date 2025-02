Tunisie : le taux de remplissage des barrages à 35%, la vigilance reste de mise   

Le taux de remplissage moyen des barrages en Tunisie, au 10 février 2025, a atteint 35,16%, avec une réserve d’eau de 832,6 millions de mètres cubes. Les pluies récentes ont augmenté les réserves mais pas suffisamment.

Même si cette augmentation représente une évolution positive par rapport aux mois précédents, elle reste insuffisante pour répondre aux besoins du pays, lit-on dans une note de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), qui souligne comment, en comparaison, il y a quelques années, les réserves en eau étaient beaucoup plus abondantes.

En septembre 2019, le taux de remplissage des barrages atteignait 65,5%, soit presque le double du niveau actuel. Avant de descendre à son niveau historiquement le plus bas, le 3 décembre 2023, à 19,3%.

Les récentes pluies ont certes contribué à augmenter les réserves en eau et à les reconstituer en partie, mais ces pluies restent trop rares pour compenser la longue période de sécheresse qui frappe le pays depuis plusieurs années.

La situation de l’eau en Tunisie reste préoccupante et le stress hydrique reste un problème d’actualité, conclut l’Onagri. Et in espère atteindre ou même dépasser 40% de taux de remplissage d’ici la fin de février. Mais même avec un tel taux, la vigilance devrait rester de mise pour éviter le gaspillage et encourager l’économie de la ressource, estiment les experts.

I. B.