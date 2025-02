Où va l’industrie tunisienne ?

Au lendemain de l’indépendance, la Tunisie a investi dans plusieurs entreprises industrielles nationales : El Fouladh, la STIA, la SNCPA et diverses autres à forte capacité d’emploi ? Ces entreprises ont certes contribué au développement économique et social du pays, mais elles sont devenues, au fil des ans, un véritable fardeau pour les finances publiques, conséquence de choix douteux et de mauvaise gouvernance chronique. (Photo : visite du président Saïed à l’usine El-Fouladh en décembre 2023).

Atef Hannachi *

Désormais déficitaires, ces entreprises sont maintenues sous perfusion, l’Etat devant leur injecter de l’argent public pour les maintenir artificiellement en vie.

Entretemps, d’autres entreprises industrielles ont vu le jour grâce à l’initiative privée dans des secteurs stratégiques et ont prospéré. Et elles ont beaucoup contribué à la croissance économique comme l’illustre le graphique ci-dessous relatant l’évolution du taux de croissance du pays.

Depuis plusieurs années, le soutien de l’Etat à des entreprises publiques en quasi-faillite creuse le déficit budgétaire, alors que le pays continue de s’endetter non pour investir dans des infrastructures mais pour financer ses dépenses de gestion sans rentabilité avérée.

La principale difficulté actuelle des entreprises publiques réside dans leur incapacité à suivre les évolutions de la concurrence sur les plans national et international. Pour avoir longtemps bénéficié de quasi-monopoles qui les mettaient à l’abri de la concurrence, elles sont actuellement devenues non concurrentielles dans leurs secteurs respectifs et ne sont d’aucun apport à l’économie nationale. A tel enseigne que le nouveau pont de Bizerte n’a pas été approvisionné par l’aciérie El-Fouladh située à quelques kilomètres de là et on a même dû importer de l’acier pour pouvoir réaliser cet ouvrage.

Une question s’impose : quand allons-nous rompre enfin ce cercle vicieux de la mauvaise gouvernance publique représenté ^par le graphique ci-dessous, qui coûte beaucoup d’argent à l’Etat et endette le pays pour les décennies à venir?

Il est temps de favoriser l’industrie nationale au niveau des achats de l’Etat, afin de diminuer les importations, créer du capital tunisien et impulser la croissance?

* Expert comptable.