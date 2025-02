Un négociant tunisien provoque un séisme dans le secteur international de l’huile d’olive  

Selon le site d’information spécialisé grec Olivenews.gr, une gigantesque fraude d’une valeur estimée entre 80 et 180 millions d’euros a fait des victimes parmi des banques tunisiennes et plusieurs entreprises européennes.

Dans un article intitulé «Une arnaque centrée sur la Tunisie fait trembler la Méditerranée», le site Olivenews parle littéralement d’un «tremblement de terre économique touchant les industries oléicoles espagnole et italienne».

Le protagoniste de l’histoire serait un célèbre négociant/courtier en huile d’olive tunisien qui a reçu des avances substantielles de la part d’importateurs et d’entreprises de conditionnement et de mise en bouteille principalement espagnols, mais aussi italiens et américains, en échange de livraisons d’huile d’olive, qui n’ont jamais eu lieu.

En effet, une fois les avances encaissées, grâce à un mécanisme impliquant également les banques tunisiennes, le commerçant a disparu – avec les fonds – sans laisser de trace du produit promis, rapporte Olivenews.

De tels stratagèmes frauduleux étaient déjà apparus dans le passé, notamment en période de pénurie d’huile d’olive, lorsque les entreprises européennes ren étaient très demandeuses. Mais selon la source grecque, l’ampleur de cette arnaque serait gigantesque.

Après une forte baisse des prix de l’huile d’olive en Tunisie, l’ensemble du secteur est désormais confronté à une période d’incertitude, la confiance dans le commerce extérieur étant en danger, souligne Olivenews.

I. B.