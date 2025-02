Le Marché mobile de l’artisanat du 20 au 28 février à la Marsa

Organisé par l’Office National de l’Artisanat Tunisien, le Marché Mobile de l’Artisanat, se tiendra du 20 au 28 février 2025 au Parc Essaada, à La Marsa (banlieue nord de Tunis).

Cet évènement est organisé en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) dans le cadre du projet Creative Tunisia et la Municipalité de La Marsa : « une expérience unique qui met à l’honneur le talent et le savoir-faire des artisans tunisiens », promettent les organisateurs.

La même source ajoute que les artisans proposeront, quelques jours avant le mois de Ramadan, une sélection unique de créations artisanales : Décoration intérieure et extérieure, Arts de la table (cuivre, verre, céramique, bois d’olivier, linge de maison), Mode et accessoires, Produits gastronomiques et pâtisseries traditionnelles…