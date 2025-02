Les perspectives économiques de court terme en Tunisie, selon S&P

Nous reproduisons ci-dessous le rapport de Standard & Poor’s (S&P) sur les perspectives économiques de court terme en Tunisie, selon la traduction qu’en a faite Economics for Tunisia (E4T), le blog de l’économiste Moktar Lamari.

La reprise de la Tunisie s’accélérera lentement en 2025, soutenue par le tourisme mais freinée par la sécheresse agricole. La croissance économique devrait continuer à s’améliorer, avec la reprise du secteur du tourisme, qui représente 14% du PIB, menant la dynamique. Après une croissance nulle en 2023, la croissance du PIB réel devrait s’accélérer, passant de 1,2% en 2024 à 2,0% en 2025.

L’Europe, ainsi que ses voisins africains, la Libye et l’Algérie, deux pays riches en ressources, constituent une grande source de touristes. La croissance de l’industrie manufacturière et de la construction devrait être positive en 2025, même si la croissance des services devrait ralentir. La production agricole n’a que partiellement rebondi et devrait ralentir en 2025.

La demande d’exportations de biens s’accélère progressivement à mesure que la demande en provenance de la périphérie sud de l’Europe prend de l’ampleur.

La Tunisie devra chercher d’autres prêteurs que le FMI

Les négociations avec le Fonds monétaire international sur le mécanisme élargi de crédit de 1,9 milliard de dollars (4,0 % du PIB) d’une durée de quatre ans sont toujours au point mort, la Tunisie ne montrant aucune volonté d’accepter la conditionnalité du FMI.

La Tunisie devra chercher d’autres prêteurs, principalement des gouvernements étrangers, pour refinancer la dette extérieure existante et emprunter de nouvelles dettes. La stratégie d’emprunt de la Tunisie reste risquée. Nous prévoyons que les prêteurs étrangers, y compris les monarchies du Golfe, fourniront des fonds pour refinancer la dette extérieure existante ou la nouvelle au cas où cela serait nécessaire, du moins à court terme.

Les réserves de change de la banque centrale tunisienne devaient atteindre 8,2 milliards de dollars à la fin de 2024 (contre 7,9 milliards de dollars). L’inflation a tendance à baisser progressivement, mais elle restera élevée, et les vulnérabilités financières demeurent prévalentes.

L’inflation devait s’établir en moyenne à 6,9% en 2024 et à 6,6% en 2025, après avoir atteint 9,3% en 2023. Bien que la baisse des coûts de l’énergie ait contribué à faire baisser l’inflation globale, l’inflation des prix des denrées alimentaires reste élevée. L’inflation est enracinée en Tunisie et ne ralentira donc que lentement au cours des deux à trois prochaines années, car les perspectives des prix des matières premières restent faibles.

Bien que cela soit peu probable à court terme, une escalade de la crise de la dette extérieure tunisienne pourrait contraindre la banque centrale à accepter une dévaluation du dinar tunisien, ce qui stimulerait l’inflation des prix.

Poursuite de la dépréciation du dinar tunisien

Le dinar tunisien a été relativement stable par rapport au dollar américain en 2024, malgré une certaine dépréciation suite aux élections américaines. Cependant, une reprise de la trajectoire progressive de dépréciation par rapport au dollar américain est probable en 2025, à mesure que l’écart de la balance courante se creuse et que l’euro s’affaiblit.

Il existe également un risque d’une dévaluation plus large du dinar, entre 10% et 20% par rapport au dollar américain, pour se conformer aux conditions du FMI.

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a relevé son taux d’intérêt directeur à 8,00% en janvier 2023, contre 6,25% avant le début du cycle de resserrement en mai 2022, afin de contrer les pressions inflationnistes et d’éviter un élargissement de la balance courante. Il a laissé les taux inchangés depuis lors.

Avec le ralentissement de l’inflation, nous pensons que la banque centrale pourrait éventuellement baisser les taux d’intérêt au début de 2026. La baisse du déficit de la balance courante, qui est passé de 8,0% du PIB en 2022 à 2,0% en 2023 et à 2,3% en 2024, selon les estimations, est une évolution positive, même si nos prévisions tablent sur un creusement de l’écart pour atteindre 3,5% du PIB en 2025.

Le manque d’accès aux marchés de capitaux internationaux rend la Tunisie dépendante des prêteurs souverains, mais limite son exposition à la hausse des taux d’intérêt et au paiement du service de la dette. La Tunisie devrait recevoir des prêts concessionnels et bilatéraux pour aider le pays à répondre à certains de ses besoins de financement.

L’important déficit budgétaire est un frein majeur à l’économie, car le financement de l’écart évince les emprunteurs du secteur privé. Le plan budgétaire à moyen terme 2024-2026 prévoit que l’amélioration de la gestion financière du secteur public et des entreprises du secteur public sera le principal contributeur à l’épargne budgétaire, tandis que le poste de dépenses le plus important – les salaires du secteur public, qui représentent 50% du budget du gouvernement central – n’est pas pris en compte. Du côté des revenus, le plan prévoit que la reprise économique stimulera une augmentation des demandes.

Le déficit budgétaire devait se réduire à 5,2% du PIB en 2025

Le ratio de déficit budgétaire devait encore se réduire à 6,1% du PIB en 2024 et à 5,2% du PIB en 2025, à mesure que l’économie se redresse lentement et que le commerce extérieur s’améliore régulièrement, ce qui augmente les recettes attendues. De plus, le parlement est principalement composé de membres pro-Saïed et approuvera probablement régulièrement les projets de loi du président Kaïs Saïed, ce qui rend l’opposition peu susceptible d’influencer ou de contester les propositions de l’exécutif.

L’ampleur du déficit nécessitera des financements. La dette publique existante est déjà élevée pour le groupe de pays pairs de la Tunisie, à 89% du PIB en 2024, dont environ la moitié provient de sources étrangères. Une telle demande importante de la part de l’État maintiendra les taux d’intérêt élevés et empêchera probablement les investisseurs du secteur privé d’emprunter.

Traduit de l’anglais.