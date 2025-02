Tunisie |Abir Moussi lève sa grève de la faim (PDL)

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé ce jeudi 20 février 2025, que sa présidente Abir Moussi a mis fin à la grève de la faim sauvage qu’elle a entamé le 12 février.

Le Parti précise qu’Abir Moussi a levé sa grève de la faim en réponse à la demande des dirigeants et militants de son parti ainsi que du professeur de droit constitutionnel Amine Mahfoudh et d’une délégation de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), qui lui ont rendu visite à la prison de Belli à Nabeul.

Rappelons qu’au siège du PDL, un sit-in ouvert est organisé depuis hier par des dirigeants et membres du parti, et ce, en solidarité avec Abir Moussi et pour réclamer sa libération.

Y. N.