Kairouan | Colère suite au décès d’un étudiant pour manque de secours

Un groupe d’étudiants s’est rassemblé ce jeudi 20 février 2025 devant la direction régionale des services universitaires de Kairouan, dans un climat de tension et de colère, suite à l’interruption des cours dans plusieurs établissements universitaires après le décès tragique de leur camarade de 22 ans, survenu la veille, rapporte Mosaïque.

Atef M’hamdi, représentant des étudiants de l’Institut supérieur d’informatique et de gestion de Kairouan, a expliqué que leur camarade décédé avait été victime, la veille, d’un malaise au foyer universitaire de Raqada. Ses collègues, alarmés, ont appelé, vers 9h30 du matin, le directeur du foyer pour solliciter l’intervention de la protection civile. Mais ce dernier a refusé, prétextant qu’il n’existait pas d’accord entre la direction de la résidence et les services de secours. L’état de l’étudiant s’est rapidement détérioré, perdant connaissance avant l’arrivée des secours, à 10h40. Transporté à l’hôpital universitaire Ibn Al-Jazzar de Kairouan, après un trajet d’environ une heure en raison de la distance, il est resté sans soins médicaux pendant un certain temps, faute d’un document prouvant son statut d’étudiant, rapporte Atef M’hamdi.

M’hamdi a ajouté que l’étudiant a finalement reçu des soins environ une heure après son arrivée, lorsque le document requis a été récupéré auprès de la direction du foyer, mais il est malheureusement décédé dans la soirée.

Les étudiants exigent que les responsables ayant omis d’assurer une prise en charge médicale rapide, doivent assumer

Le représentant des étudiants a précisé que leurs revendications incluent la mise en place d’une clinique de soins de première urgence dans chaque résidence universitaire, ainsi que le renouvellement des accords garantissant la présence d’une ambulance sur place.

De son côté, Nour Eddine Khelifi, responsable de la gestion de la direction régionale des services universitaires de Kairouan, a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative pour déterminer les responsabilités dans cet incident. Il a expliqué qu’un accord existait entre les foyers universitaires et les services d’urgence, mais que la direction du foyer de Raqada ne l’avait pas renouvelé.

Khelifi a également souligné qu’il existait des divergences concernant le refus ou non du directeur de la résidence de contacter les secours lorsque l’état de santé de l’étudiant s’est aggravé, indiquant qu’il suivait l’incident de près, en se rendant à l’hôpital, au campus universitaire et à la direction régionale.

Enfin, il convient de noter que le corps de la victime a été envoyé à l’unité des Aghlabides de l’hôpital universitaire Ibn Al-Jazzar pour déterminer les causes exactes de son décès. En signe de protestation contre la mort de leur camarade, les étudiants du foyer universitaire de Raqada avaient bloqué la route reliant les municipalités de Bouhajla et Kairouan Sud dans la nuit de mercredi à jeudi.