Tunisie | Une pétition pour la libération du journaliste Mourad Zeghidi

Une vague de solidarité s’organise autour du journaliste Mourad Zeghidi, détenu depuis plus de 300 jours, notamment via une pétition en ligne lancée par des citoyens et des défenseurs de la liberté de la presse, qui réclament sa libération.

Les signataires dénoncent une détention injuste, considérant que les poursuites engagées à son encontre sont infondées et visent à museler la liberté de la presse : « Mourad Zeghidi est un journaliste respecté, qui a toujours exercé son métier avec rigueur et honnêteté… Et sa détention est une atteinte grave à la liberté d’expression, un droit fondamental inscrit dans la Constitution tunisienne » ont-ils déploré

La pétition a déjà recueilli des milliers de signatures, sachant que des organisations de défense des droits de l’homme et des journalistes ont également exprimé leur soutien au journaliste et ont appelé à sa libération.

« Depuis 300 jours, Mourad Zeghidi subit des poursuites injustes pour avoir exercé ce rôle noble, qui est partie intégrante de la liberté d’expression, un droit constitutionnel pour le peuple tunisien », ajoute encore la même source.

Y. N.