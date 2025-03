Décès de l’acteur algérien Hamza Feghouli | Adieu Mama Messaouda !

L’Algérie pleure ce vendredi 28 mars 2025 la perte d’un artiste qui a marqué des générations entières. Hamza Feghouli, l’emblématique Mama Messaouda, nous a quittés après un long combat contre la maladie. Avec lui, c’est toute une époque qui s’efface, celle où la télévision rassemblait les familles autour de programmes d’humour simple et authentique, porté par des personnages qui devenaient des amis invisibles de notre quotidien.

Qui peut oublier Mama Messaouda, cette figure maternelle et pétillante, malicieuse, dont les mimiques et répliques résonnaient dans les foyers algériens? Derrière cette personnalité attachante se cachait un comédien de génie, un artiste qui savait insuffler de la vie à ses rôles et qui, grâce à son talent, a fait de chaque apparition une occasion de rire et de rêver.

Hamza Feghouli n’était pas qu’un acteur : il était un véritable narrateur, un transmetteur d’émotions, une voix et une présence qui ont forgé la culture populaire algérienne. Son humour accessible et bienveillant touchait tous les âges, unissant les générations autour d’un écran, qu’il soit noir et blanc ou en couleur, mais toujours rempli de la chaleur de son talent.

L’adieu à une époque d’or

La disparition de Hamza Feghouli signe la fin d’un chapitre. Celui d’un temps où l’humour algérien était ancré dans la simplicité, l’authenticité et l’amour du public. Une époque où les artistes étaient bien plus que des visages dans un cadre ; ils étaient des compagnons de chaque instant, des figures familières inscrites dans nos souvenirs les plus chers.

Aujourd’hui, les hommages affluent de toutes parts. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances, les vidéos d’archive et les témoignages émouvants rappellent à quel point Hamza Feghouli était apprécié et respecté par tous.

Mais malgré la tristesse, il reste une certitude : l’humour qu’il a partagé ne s’éteindra jamais. Chaque rediffusion, chaque imitation, chaque mention de Mama Messaouda fait vivre son esprit encore un peu plus.

Merci Hamza Feghouli. Merci pour les rires, pour la joie que tu as semée, pour l’héritage inoubliable que tu nous laisses. Repose en paix.

Djamal Guettala