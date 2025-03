MedTech célèbre une décennie d’excellence avec ses partenaires et Alumni

L’école d’ingénieurs de la South Mediterranean University, MedTech, accréditée Abet, a célébré son 10e anniversaire. Une décennie d’excellence académique et d’innovations technologiques. Cet événement exceptionnel a réuni les membres de la communauté, des partenaires et des anciens élèves de MedTech marquant un jalon important pour l’institution.

Depuis sa création, MedTech s’est engagée à offrir une formation d’excellence en ingénierie avec une portée internationale, préparant ses étudiants à devenir des leaders dans un monde globalisé. L’accréditation de renommée Abet témoigne de la qualité et de la rigueur de ses programmes académiques, alignés avec les normes internationales les plus élevées.

La célébration s’est déroulée sur deux événements. Une soirée réunissant partenaires, staff, professeurs, représentants des étudiants et alumni. Au programme, des discours inspirants du président, du doyen, du conférencier invité, ainsi que des témoignages d’alumni et d’étudiants. La soirée a été l’occasion de mettre en lumière les réussites de la communauté MedTech et de renforcer les liens avec le réseau de partenaires et les anciens élèves.

Avec le deuxième événement, sur campus, les étudiants ont célébré les dix ans de MedTech avec des activités, des expositions de leurs projets ainsi qu’avec des animations de divers clubs de l’institution.

«Nous sommes fiers de célébrer cette décennie de succès et d’impact dans le domaine de l’ingénierie. La collaboration avec nos partenaires et le soutien de nos Alumni ont été essentiels pour atteindre ce niveau d’excellence. Nous sommes impatients de continuer à innover et à former des ingénieurs prêts à relever les défis de demain», a déclaré Hichem Kallel, doyen de MedTech.

Fondée en 2014, le Mediterranean Institute of Technology (MedTech) est la première école d’ingénieurs anglophone en Tunisie, offrant une formation d’excellence basée sur une approche pédagogique interactive et des programmes alignés aux normes internationales. En tant qu’institution sœur de la MSB, MedTech met un fort accent sur l’innovation et la recherche, les nouvelles technologies ainsi que le développement des compétences interpersonnelles.

Hichem Kallel, le doyen. Mahmoud Triki, president-fondateur.

Homologuée par le ministère de l’Enseignement supérieur, ses programmes de spécialisations en génie logiciel, systèmes informatiques, et énergies renouvelables, se distinguent par l’engagement de MedTech à la conformité aux normes tunisiennes. D’autre part, et en guise d’ouverture à l’international, son accréditation Abet ne peut que témoigner de son excellence académique et de la reconnaissance mondiale de ses diplômes.