Le 8e Fita se tiendra les 6 et 7 mai 2025 à Tunis

La 8ᵉ édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa (Fita 2025) se tiendra les 6 et 7 mai 2025 à l’hôtel Radisson Blu, à Tunis., sous le thème ‘Impulser la transformation de l’Afrique ».

Cette édition, qui coïncide avec le 10ᵉ anniversaire du Tunisia Africa Business Council (TABC, est mise sous le haut patronage du président de la république et sera organisée en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Economie et de la Planification. Elle sera marquée par la participation de représentations de très haut niveau et de délégations de plusieurs pays subsahariens : RDC, Madagascar, Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée et le Nigeria, comme pays invité d’honneur.