Le PDL s’exprime sur les verdicts dans l’affaire de l’agression d’Abir Moussi

Dans un communiqué publié ce soir, le Parti destourien libre (PDL) a exprimé son indignation suite aux jugements rendus le 26 mars 2025 par le tribunal de première instance de Tunis dans l’affaire de l’agression de sa présidente, Abir Moussi, remontant à 2021.

La chambre correctionnelle a prononcé des peines de prison à l’encontre d’anciens députés impliqués dans cette agression perpétrée à l’Assemblée : Seifeddine Makhlouf a été condamné par contumace à un an de prison, Sahbi Smara à six mois de prison ferme, et une députée d’Ennahdha a écopé de trois mois de prison.

Le PDL a qualifié ces verdicts d’« inadéquats par rapport à la gravité des actes reprochés » et a estimé que les peines prononcées ne reflètent pas la violence de l’agression subie par Abir Moussi au sein du Parlement le 30 juin 2021, un incident qu’il considère comme un « flagrant délit sans équivoque ».

La même source a par ailleurs dénoncé des « violations et des abus juridiques graves » qui auraient entaché la procédure judiciaire et le comité de défense d’Abir Moussi a annoncé son intention de faire appel des jugements et prévoit également d’organiser une conférence de presse pour détailler les « injustices » subies par la présidente du PDL.

Y. N.