Cité des Sciences à Tunis : De nouvelles explorations entre les étoiles

La Cité des Sciences à Tunis a annoncé l’enrichissant son Planétarium avec deux nouveaux spectacles numériques captivants s’adressant à un public toujours plus large dans un voyage fascinant à travers les mystères de l’univers.

En vue d’apporter une expérience enrichissante et inspirante, la CST propose deux nouvelles odyssées célestes :

« Les lumières de la nuit entre la Terre et le Ciel » : Un spectacle offert par Universcience (France)

Cette production, fruit d’une collaboration bilatérale avec la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, explore les phénomènes lumineux qui illuminent notre ciel nocturne.

Présenté en arabe et en français, le spectacle emmène les spectateurs à la découverte des aurores boréales, des étoiles filantes, du système solaire et de la Voie lactée.

« Sommes-nous seuls ? / Are we alone » : Une exploration de la vie extraterrestre

Ce spectacle, proposé en anglais en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis, ouvre des perspectives inédites sur la recherche de la vie au-delà de la Terre. Il invite à réfléchir sur l’exploration des exoplanètes et les implications de la découverte d’une vie extraterrestre pour l’avenir de l’humanité.

Ces deux nouveaux spectacles renforcent l’offre du Planétarium, en combinant divertissement et apprentissage. Ils ont pour vocation d’inspirer le public et de susciter un intérêt pour les sciences spatiales et l’astronomie.

La Cité des Sciences à Tunis affirme ainsi sa volonté de créer des ponts entre l’humanité et l’univers, tout en repoussant les frontières de la connaissance scientifique.