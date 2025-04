Vaste opération antidrogue | Des têtes de réseau arrêtées (DGGN)

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé le démantèlement de réseaux de trafic de stupéfiants et la saisie de quantités considérables de drogues.

Dans un communiqué publié mardi 8 avril 2025, la même source a indiqué que six individus ont été arrêtés alors que trois autres suspects sont activement recherchés, et ce l’issue d’une opération d’envergure visant à démanteler les réseaux impliqués dans le trafic de stupéfiants.

Les investigations ont permis l’arrestation et la mise en garde à vue de trois trafiquants qui opéraient entre les gouvernorats de Nabeul, Sousse et Kairouan, utilisant les transports en commun pour leurs activités illicites. L’un de ces individus était notamment visé par neuf mandats de recherche et avait déjà été condamné à une peine de trois ans de prison.

Simultanément, trois autres trafiquants ont été appréhendés à Nabeul et des avis de recherche ont également été émis à l’encontre de trois autres individus impliqués dans le trafic de drogues.

Y. N.