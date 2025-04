Mercredi 9 avril 2025 se tiendra l’audience préliminaire du procès contre l’infirmière qui a été renvoyée en jugement pour homicide involontaire dans l’exercice de la profession sanitaire et falsification d’un acte public suite au décès de Wissem Ben Abdel Latif.

Le jeune Tunisien est décédé le 28 novembre 2021, à l’âge de 26 ans, après avoir subi plus de 100 heures de contention totale, attaché à un lit surnuméraire dans le couloir de l’hôpital San Camillo de Rome.

Assistés par l’avocat Francesco Romeo, Kamal et Henda, le père et la mère de Wissem, se porteront partie civile. Avec le Comité Vérité et Justice pour Wissem, ses parents continuent à exiger des réponses sur les événements subis par leur fils : après le débarquement, en effet, Wissem a été détenu d’abord sur les navires de quarantaine, puis au CPR de Ponte Galeria (Rome), d’où, en raison de l’aggravation de son état psychophysique due aux conditions de détention, il a ensuite été admis en psychiatrie, d’abord à l’hôpital Grassi d’Ostie, puis à l’hôpital San Camillo de Rome.

Dans les deux hôpitaux, Wissem, qui ne connaissait que l’arabe et n’avait jamais rencontré de médiateur culturel, sans que personne ne lui ait jamais adressé la parole, a été attaché bras et jambes à un lit et a reçu un traitement pharmacologique lourd, alors que les examens indiquaient que son état de santé se dégradait. Lorsqu’il est décédé, sa famille n’a même pas été informée de la nécessité d’une autopsie.

Entre-temps, alors que Wissem était attaché et sous sédatifs dans un service psychiatrique, le juge compétent avait d’abord suspendu l’exécution de l’ordre de détention, le libérant, puis il avait annulé le refoulement et la détention, or Wissem était déjà mort.

«Vous avez traité mon fils pire qu’un animal», a déclaré à plusieurs reprises Henda, la mère, «Mon fils était en bonne santé, il est arrivé en bonne santé en Italie. Que lui ont-ils fait ? Que s’est-il passé ? Nous voulons la vérité et la justice».

Selon le Comité : «Wissem est mort avec l’État italien assume la responsabilité de sa mort: l’État qui a défini la nécro-politique de l’immigration, qui humilie et conduit trop souvent à la mort ceux qui débarquent sur les côtes de notre pays, l’État qui perpétue des pratiques d’asile telles que la contention, transformant les soins en garde à vue. Wissem a été transformé en corps sacrifiable, son histoire, une fois de plus, témoigne de l’urgence d’abolir les CPR et toutes les frontières, et de sanctionner enfin l’illégalité de pratiques inhumaines telles que la contention».

الجهات المبادرة :

عائلة وسام عبداللطيف

المحامي فرانشيسكو روميو

Association Sergio Piro

LasciateCIEntrare

Fondation Franco e Franca Basaglia



المنظمات التونسية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

محامون بلا حدود

جمعية آفاق العامل التونسي

جمعية نشاز

جمعية بيتي

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين

منتدى التجديد

جمعية كلام

منظمة البوصلة

جمعية جسور المواطنة

جمعية الكرامة للحقوق والحريات

نوماد 08

جمعية افريقية

جمعية الأرض للجميع

جمعية أمهات المفقودين

مجدي الكرباعي – ناشط سياسي ومدافع عن حقوق المهاجرين

جمعيات ايطالية ودولية

A Buon Diritto Onlus

ADIF- Associazione Diritti e Frontiere

ANPI A. Gismondi Levi

ANPI Aurelio del Gobbo Marino

ANPI C.Alunni G.Brecciaroli Ciampino

ANPI Teresa Mattei e le altre Pomezia

ANPI M.Moscati S.Fagiolo Albano la./ Castel Gandolfo

ANPI G.Franceschini G.Perucca Ariccia

Associazione Alba Rosa

Associazione Stefano Cucchi

Arci Porco Rosso(Palermo)

Artisti Resistenti Roma

Association des Mères des Migrants disparus (Tunisia)

Associazione 180amici Puglia

Associazione Carta di Roma

Associazione Diritti alla Follia

Associazione Festival dei Matti

Associazione Strada siCura (Trieste)

Associazione Yairaiha

Baobab Experience

Black lives matters

Borderline Europe

Borderline Sicilia

Campagna nazionale …e tu Slegalo subito

Campagna nazionale per la salute mentale – Lombardia

Carovane Migranti

Casa delle Culture e del Volontariato

Collettivo Fabriqua 23 (Gorizia)

COSM Consorzio cooperstove sociali del Friuli Venezia Giulia

CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati

Comitato Giustizia per Adnan

Comitato Verità e Giustizia per la strage di Sant’Anna- Modena

Consulta della regione Lazio per la salute mentale

Consorzio Nco/Nuova Cooperazione Organizzata

Cooperativa Sociale Al di là dei sogni

Cooperativa sociale Un fiore per la vita

Coordinamento Nazionale Salute Mentale

CoPerSaMM-Conferenza Basaglia

COSM-Consorzio di cooperative Sociali della regione Friuli Venezia Giulia

Couverture de la Mémoire Tunisie

Fondazione Casa della Carità Angelo Ariani di Milano

Casetta Rossa, F.A.R.E. Castelli

Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Forum Salute Mentale

LegacoopSociali- Gruppo Salute Mentale

GR Legal Team Italia

Linea d’ Ombra ODV

Movimento di Volontariato Italiano (Mo.V.I.)

Federazione Provinciale di Caltanissetta

Legacoop gruppo salute mentale

Movimento pugliese Rompiamo il Silenzio

Mai più Lager-Nocpr Milano

Mediterranea Saving Humans

Melitea

Mem Med Memoria Mediterranea

Mensa Occupata di Napoli

Osservatorio Stop OPG

Pensare Migrante

Progetto Meltingpot Europa

Rete ASM/Rete Associazioni Salute Mentale

Rete Antirazzista Catanese

Rete antirazzista Roma

Rete Numeri Pari

Popolazione Carceraria /patrie galeria

SOS Sanità

Unasam – Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale

Urit -Unità di ricerca sulle tipografie sociali

Università Suor Orsola Benincasa

WatchTheMed Alarmphone