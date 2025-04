Affaire de « complot » et procès à distance | Les détenus entament une grève de la faim

Les détenus dans l’affaire de « complot contre la sûreté de l’État » ont décidé d’entamer une grève de la faim et ce pour protester notamment contre la tenue d’un procès à distance

la Coordination des familles des détenus dans cette affaire a diffusé, dans la soirée de ce mardi 8 avril 2025, une déclaration des concernés qui ont à nouveau exprimé leur refus catégorique de participer à ce qu’ils qualifient de «procès simulé visant à camoufler la fabrication de l’affaire et étouffer la vérité »

Les détenus, parmi lesquels on compte Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi, Khayem Turki, Ridha Belhadj, Ghazi Chaouachi et Jawher Ben Mbarek (déjà en grève de la faim depuis le 30 mars) considèrent par ailleurs que leur détention est arbitraire et affirment qu’ils refusent de participer à un «processus judiciaire dépourvu des règles et conditions élémentaires d’un procès équitable»

Ils ont par ailleurs appelé les forces nationales, les organisations de la société civile à se mobiliser et à dénoncer « l’instrumentalisation de la justice dans les procès politiques», tout en remerciant les avocats dans cette affaire et en les appelant à « poursuivre leur mobilisation contre l’injustice et pour la défense du droit à un procès équitable»

Y. N.