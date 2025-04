Tunisie-Otan | Focus sur la coopération bilatérale et les défis régionaux (MAE)

Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, a reçu dans la soirée du 7 avril 2025, le Secrétaire général adjoint délégué de l’Otan, Javier Colomina.

Mohamed Ali Nafti a reçu dans la soirée du 7 avril 2025, au siège du ministère, le Secrétaire général adjoint délégué de l’Otan aux affaires politiques et à la politique de sécurité, et Représentant spécial du Secrétaire général pour le voisinage Sud, en visite de travail en Tunisie les 7 et 8 avril 2025.

Lors de cette entrevue, le Ministre a procédé avec le Secrétaire général adjoint à un échange de vues approfondi sur l’état actuel et les perspectives futures du dialogue entre la Tunisie et l’Otan, tant sur le plan bilatéral que régional, à l’occasion du trentième anniversaire de son lancement.

Ils ont exploré les moyens à même de renforcer et de diversifier ce dialogue, en vue d’intensifier la coopération bilatérale et consolider le partenariat entre les deux parties, ce qui permet d’apporter des réponses concertées et efficaces aux défis régionaux actuels.

Les discussions ont également souligné l’importance de promouvoir la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international, dans le respect des principes de souveraineté nationale, de traitement d’égal à égal et des choix des États.

