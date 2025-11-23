Décès de l’acteur Noureddine Ben Ayed

L’acteur et comédien Noureddine Ben Ayed est décédé ce dimanche 23 novembre 2025, a annoncé son collègue Mokdad Sehili sur sa page Facebook.

Le défunt a connu son heure de gloire dans les années 1980-2000 en jouant dans plusieurs séries et feuilletons télévisés. Ses duos humoristiques avec Mongi Ouni régalaient les téléspectateurs. Il a aussi tâté du théâtre, mais il n’a pas fait la carrière qu’il souhaitait dans ce domaine.

Ses deux dernières apparitions sur le petit écran remontent à 2019 dans la série Familia Si Taïeb et en 2022 dans Ken Ya Makenech.