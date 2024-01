Ben Ayed : «Le secteur agricole peut répondre aux besoins alimentaires de la Tunisie»

Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Noureddine Ben Ayed, estime que le secteur agricole est capable de répondre aux besoins alimentaires du pays malgré les défis du changement climatique et le stress hydrique, et ce en développant des politiques visant à mieux utiliser les eaux souterraines et celles des précipitations.

M. Ben Ayed, qui intervenait lors de la première réunion du Conseil central de son organisation, samedi 6 janvier 2024, à Djerba, a par ailleurs souligné la nécessité d’améliorer la productivité du secteur agricole dans ses différentes branches, d’autant plus que la majorité des exploitations agricoles sont à 85% familiales et très morcelées. Cela se fera en redoublant d’effort et en approfondissant les consultations avec les autorités compétentes pour les persuader de trouver des solutions pour certains problèmes du secteur.

Ben Ayed a également souligné la relation «exceptionnelle» entre l’organisation agricole et le Conseil de Régulation, évoquant sa récente rencontre avec le ministre de l’Agriculture, qui a exprimé sa volonté de résoudre un certain nombre de ces problèmes, notamment par l’élaboration d’un programme d’urgence pour répondre aux besoins des grandes cultures.

I. B.