Métro de Tunis | Des suspects arrêtés pour vandalisme

La police a arrêté les individus qui ont caillassé une rame de métro, jeudi au niveau de la station El Omrane Supérieur, sur la ligne 5, alors que le véhicule se dirigeait vers la station Barcelone.

Ces jets de pierres ont causé des dégâts et l’arrêt temporaire du service pendant 20 minutes, indique la Société des Transports de Tunis (Transtu) dans un communiqué ce vendredi 28 novembre 2025.

La même source a appelé à la coopération afin de prévenir de tels actes de vandalisme, qui mettent également en danger la sécurité des passagers, ajoutant qu’elle ne fera preuve d’aucune tolérance et saisira la justice afin de garantir la continuité et la sécurité du service public de transport.

Y. N.