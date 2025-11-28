Ouverture du Village du Marathon Comar Tunis – Carthage

Dimanche 30 novembre 2025, les amateurs de la course à pied ont rendez-vous avec le 38e Marathon Comar Tunis-Carthage avec ses 4 courses : Marathon (42 km), Semi-Marathon (21 Km), Course pour tous (5km) et Kids Marathon (1 Km), auxquelles participeront des athlètes accomplis, professionnels et amateurs, nationaux et internationaux, et des coureurs du dimanche de tous âges (enfants, jeunes, adultes et séniors) et de toutes conditions.

Les organisateurs tablent cette année sur une très importante participation et ambitionnent de dépasser 10 000 coureurs (dont 1500 étrangers) contre un peu plus de 8000 l’année dernière (dont 1058 étrangers un an auparavant, en provenance de 50 pays (contre 45 en 20224).

Les inscriptions se poursuivent à un rythme effréné et il y a de fortes chances que le départ, dimanche matin, sera très animé et en présence de nombreux spectateurs, tunisiens et étrangers venus à cette occasion pour accompagner leurs champions. Il reste à espérer que la météo soit clémente et que le ciel soit un peu plus dégagé qu’il l’a été 48 heures avant le signal de départ.

Ce vendredi matin, et malgré la pluie, les organisateurs et leurs partenaires, institutionnels et sponsors, ont assisté à l’ouverture du village marathon devant le siège des Assurances Comar, l’entreprise organisatrice, près de la gare du TGM, au centre-ville de Tunis.

Plusieurs athlètes et coureurs inscrits étaient venus tâter l’ambiance et se mettre déjà dans le bain. Ils ont déambulé entre les stands, discuter avec les organisateurs, les exposants et le public des badauds.

Malgré le froid de l’hiver, qui est souvent clément sous le ciel méditerranéen, la fête s’annonce chaude et colorée. Alors, pourquoi bouder son plaisir quand on peut se payer un bain de foule et partager des moments de bonheur. Au-delà de la compétition, qui s’annonce serrée entre les coureurs africains subsahariens, nord-africains et européens, c’est la joie d’être ensemble et de partager un moment de convivialité et d’amitié sincère qui restera gravée dans tous les esprits, qu’il s’agisse de coureurs ou de spectateurs. Et c’est là le charme et la magie de ce grand événement sportif outdoor, sans doute le plus important en Tunisie.

