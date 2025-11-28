Affaire de «complot» | Détail des peines prononcées en appel

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes près la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict définitif concernant les accusés dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.
Ci-dessous le détail des peines prononcées à l’aube de ce vendredi 28 novembre 2025 :
Accusés en détention :
- Kamel Ben Youssef Ben Slimane Eltaïef : 30 ans, amende de 100 000 dinars, 5 ans de surveillance administrative (66 ans en première instance).
- Noureddine Abdallah Salem Bhiri : 25 ans, 5 ans de surveillance administrative (43 ans en première instance).
- Issam Ben Abdelaziz Ben Ahmed Chebbi : 20 ans, 5 ans de surveillance administrative (18 ans en première instance).
- Abdelhamid Ben El Kader Ben Mohamed Jlassi : 10 ans, 5 ans de surveillance administrative (13 ans en première instance).
- Jawhar Ben Ezzedine Ben Mohamed Habib Ben Mbarek : 20 ans, 5 ans de surveillance administrative (18 ans en première instance).
- Ghazi Ben Mohamed Ben El Hadi Chaouachi : 20 ans, 5 ans de surveillance administrative (18 ans en première instance).
- Ridha Ben El Bechir Mohamed Belhaj : 20 ans, 5 ans de surveillance administrative (18 ans en première instance).
- Abdelhamid Ben El Kader Ben Mohamed Jlassi : 10 ans, 5 ans de surveillance administrative (13 ans en première instance).
- Ali Mahjoub Mohamed Hlioui : 33 ans (confirmé).
- Ridha Ali Jilani Cherefeddine : 2 ans, plus 3 mois de surveillance administrative (16 ans en première instance).
- Sahbi Messaoud Salem Atig : 10 ans, 5 ans de surveillance administrative (13 ans en première instance).
- Seyed Mohamed Bouraoui Ferjani : 10 ans, 5 ans de surveillance administrative (13 ans en première instance).
- Kamel Bechir Mohamed Bedoui : 13 ans, 5 ans de surveillance administrative (13 ans en première instance)
Accusés en liberté :
- Ahmed Néjib Abdelaziz Ahmed Chebbi : 12 ans, 5 ans de surveillance administrative (18 ans en première instance).
- Chaima Issa Ibrahim Ben Behki : 20 ans, amende de 50 000 dinars, confiscation des fonds (18 ans en première instance).
- Mohamed El Azhari El Akrimi : non-lieu (8 ans en première instance).
- Chokri Ben Issa Bahriya : 19 ans, 5 ans de surveillance administrative (13 ans en première instance).
- Ayachi Ahmed Rabah Hammami : 5 ans, 2 ans de surveillance administrative (8 ans en première instance).
- Mhamed Mabrouk Mohamed Hamdi : 17 ans, amende de 20 000 dinars, 5 ans de surveillance administrative (13 ans en première instance).
- Noureddine Ahmed Younes Boutar : non-lieu (10 ans en première instance).
- Karim Farid Laurent Ben Mohamed Gellati : 35 ans, amende de 50 000 dinars, 5 ans de surveillance administrative (25 ans en première instance).
- Mohamed Bechir Mohamed Bedoui : 13 ans, 5 ans de surveillance administrative (13 ans en première instance).
Accusés en fuite (peines de 33 ans avec exécution immédiate confirmées) :
- Hamza Mohamed Rajeb Ali El Moaddab
- Mongi Salah El Arbi Dhouadi
- Kamel Salem Saïd El Guizani
- Ridha Mahmoud Mohamed Idriss
- Mustapha Kamel El Haj Ali Ennaabli
- Kawthar Mohamed El Kamel Amara Eddaassi
- Mohamed Abderraouf Abderrahmane Mohamed El Wassif Khalfallah
- Abd El Majid Omar Ahmed Ezzar
- Tasnim Rached Mohamed El Khrigi
- Nadia El Bajy Hattab Akrache
- Rafik Ahmed Abderrahmane Chaabouni
Peines aggravées pour certains accusés en fuite :
- Najla Abdelatif Khalifa Eltaïef : 43 ans, amende de 50 000 dinars, 5 ans de surveillance administrative (33 ans en première instance).
- Bernard-Henri Lévy : 43 ans, 5 ans de surveillance administrative (33 ans en première instance).
- Bochra Belhaj Hmida : 33 ans, amende de 50 000 dinars, 5 ans de surveillance administrative (confirmé).
Source : Agence Tap
