Le poème du dimanche | ‘‘Nachwah’’ (1) de Abdellatif Laâbi

Né en 1942 à Fès, au Maroc, Abdellatif Laäbi est poète, romancier, essayiste, traducteur, auteur pour jeunesse.

Fondateur en 1966 de la revue Souffles qui jouera un grand rôle dans la littérature contestataire au Maroc et au Maghreb, son œuvre sera l’expression d’un engagement intellectuel qui le mènera en prison de 1972 à 1980. Il s’exile en France en 1985 où il vit. Son œuvre, importante, est couronnée de nombreux prix et distinctions littéraires. Prix Goncourt de la poésie, 2009.

Tahar Bekri

Quel poète

profane ou mystique

n’a pas célébré le vin ?

Avec son masculin khamr

et son féminin khamrah

la langue arabe a rendu androgyne

la « fille du raisin »

Mais que sont les échansons devenus ?

Reviendra-t-il

le temps des commensaux ?

« Ah ! Verse-moi du vin

et dis tout haut qu’il s’agit bien là de vin (2)»

Foin des censures

des « tu penses comme moi ou je te tue »

des livres que l’on ne touche

que si l’on est propre

comme un sou neuf

des « identités meurtrières »

(merci, Amin Maalouf)

des machines à fabriquer la haine

à brasser le vent des idées creuses

et venimeuses

Ah ! foin, foin…

Je tombe de fatigue

Allons !

cher échanson

verse-moi

verse-nous du vin

Khamr

khamrah

cette fille androgyne

du raisin

Extrait de ‘‘Un dernier pour la route’’, à paraître aux éditions Le Castor Astral (Remerciements à l’auteur).

1) En arabe, griserie, euphorie, extase.

2) Abu Nowas (VIIIe-IXe siècle), né en Iran et mort à Bagdad, célèbre pour sa poésie bachique et érotique.