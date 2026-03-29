Le poème du dimanche | ‘‘Nachwah’’ (1) de Abdellatif Laâbi

Né en 1942 à Fès, au Maroc, Abdellatif Laäbi est poète, romancier, essayiste, traducteur, auteur pour jeunesse.
Fondateur en 1966 de la revue Souffles qui jouera un grand rôle dans la littérature contestataire au Maroc et au Maghreb, son œuvre sera l’expression d’un engagement intellectuel qui le mènera en prison de 1972 à 1980. Il s’exile en France en 1985 où il vit. Son œuvre, importante, est couronnée de nombreux prix et distinctions littéraires. Prix Goncourt de la poésie, 2009.
Tahar Bekri
Quel poète
profane ou mystique
n’a pas célébré le vin ?
Avec son masculin khamr
et son féminin khamrah
la langue arabe a rendu androgyne
la « fille du raisin »
Mais que sont les échansons devenus ?
Reviendra-t-il
le temps des commensaux ?
« Ah ! Verse-moi du vin
et dis tout haut qu’il s’agit bien là de vin (2)»
Foin des censures
des « tu penses comme moi ou je te tue »
des livres que l’on ne touche
que si l’on est propre
comme un sou neuf
des « identités meurtrières »
(merci, Amin Maalouf)
des machines à fabriquer la haine
à brasser le vent des idées creuses
et venimeuses
Ah ! foin, foin…
Je tombe de fatigue
Allons !
cher échanson
verse-moi
verse-nous du vin
Khamr
khamrah
cette fille androgyne
du raisin
Extrait de ‘‘Un dernier pour la route’’, à paraître aux éditions Le Castor Astral (Remerciements à l’auteur).
1) En arabe, griserie, euphorie, extase.
2) Abu Nowas (VIIIe-IXe siècle), né en Iran et mort à Bagdad, célèbre pour sa poésie bachique et érotique.
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