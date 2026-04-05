Yasmine Hammamet ouvre son Carnaval international

La 11e édition du Carnaval international de Yasmine Hammamet se tient du 3 au 5 avril 2026, avec la participation de 800 artistes venus de 10 pays européens et de groupes folkloriques du nord, du sud et de la presqu’île du Cap Bon en Tunisie.

Ils ont présenté des spectacles artistiques (chorégraphies, chants et concerts musicaux) dans les rues principales de la ville.

Le directeur du carnaval, Walid Darwish, estimait à 40 000 le nombre de visiteurs, indique Diwan FM.

Le Carnaval international de Yasmine Hammamet est considéré comme une opportunité pour promouvoir le tourisme culturel et les loisirs dans cette zone balnéaire huppée.

I. B.