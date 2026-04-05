Guerre d’Iran | Le second pilote américain secouru  

Les forces spéciales américaines ont secouru le second pilote du F-15 abattu au-dessus de l’Iran, ont indiqué, ce dimanche 5 avril 2026, trois responsables américains à Axios.

La destruction de l’appareil a été un véritable cauchemar pour l’armée américaine, d’autant plus que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien avait lancé des recherches dans le sud-ouest du pays au cours des 36 dernières heures pour retrouver le pilote américain disparu.

Grâce à cette annonce, les deux membres de l’équipage du chasseur américain sont désormais libérés des mains des Iraniens.

Un responsable américain a précisé que l’opération avait été menée par une unité commando spécialisée, appuyée par une importante couverture aérienne, et a confirmé que toutes les forces avaient quitté l’Iran.

Le premier pilote a été secouru plusieurs heures après que son avion a été abattu. Il a fallu plus d’une journée pour localiser et secourir le second membre d’équipage.

Des forces spéciales américaines ont été déployées au sol en Iran, vendredi 3 et samedi 4, dans le cadre de la mission de recherche et de sauvetage.

Selon des sources citées par Axios, l’US Air Force a mené des frappes aériennes contre les forces iraniennes afin de les empêcher d’atteindre la zone.

Le New York Times a rapporté qu’après le sauvetage de l’officier, deux avions de transport ont été immobilisés sur une base isolée en Iran. Trois appareils supplémentaires ont été dépêchés pour évacuer tout le personnel militaire américain, et les deux avions immobilisés ont ensuite été détruits.

I. B.