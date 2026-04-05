Iran | Un des deux pilotes de F-15 secouru (sources américaines)

L’un des deux pilotes du chasseur biplace américain F-15E abattu en Iran a été secouru par les forces américaines. Deux responsables américains l’ont confirmé à CBS News. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver le second membre d’équipage, ont indiqué à Axios des sources proches du dossier.

«Au cours des dernières heures, l’armée américaine a mené à bien l’une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l’histoire des États-Unis, pour venir en aide à l’un de nos incroyables officiers d’équipage, qui se trouve également être un colonel très respecté», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, précisant que le militaire avait été blessé et que l’opération de sauvetage avait mobilisé «des dizaines d’appareils».

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé, samedi 4 avril 2026, avoir abattu un F-35 américain au-dessus du centre de l’Iran, publiant sur Twitter des images du siège du pilote «intact» comme preuve qu’il était vivant.

Cependant, selon une analyse d’expert citée par CNN, la photo du siège «correspond» à celle du F-15E.

La chaîne de télévision iranienne Irib a diffusé un message s’adressant aux habitants de Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad : «Capturez le ou les pilotes ennemis et remettez-les vivants aux autorités contre une forte récompense.»

Les États-Unis ont confirmé la destruction d’un avion de chasse américain au-dessus de l’Iran, rapporte le New York Times, citant des responsables américains. Il s’agit du premier incident de ce type contre les États-Unis depuis le début de la guerre contre l’Iran le 28 février.

I. B.