Les Tunisiens attirés par les opportunités d’emploi en Allemagne

Le salon de l’emploi Corp Village, organisé par le Centre d’orientation et de reconversion professionnelle (Corp) de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande (AHK), tenu le 28 mars 2026, à Tunis, a connu un vif succès. Etaient présentes, plus de 40 entreprises recruteuses dans les secteurs IT, industrie, BTP, service client, etc. On a enregistré près de 17 000 inscrits et plus de 2 000 participants. C’est dire l’intérêt qu’accorde les jeunes tunisiens pour le travail à l’étranger et notamment en Allemagne.

Le directeur exécutif de l’AHK Tunisie, Jörn Bousselmi, a confirmé à Mosaique FM que l’événement avait permis de mener environ 200 entretiens d’embauche directs, dans le but d’offrir aux jeunes de réelles opportunités professionnelles pouvant déboucher sur un contrat de travail. Il a souligné que ce type d’initiative repose sur le principe du bénéfice mutuel et ne se limite pas au simple placement de travailleurs qualifiés à l’étranger.

Tout en soulignant que l’expertise tunisienne est hautement reconnue, en particulier dans les domaines techniques, et en insistant sur l’importance de la maîtrise des langues, notamment de l’allemand, pour les petites et moyennes entreprises (PME), Jörn Boussalmi a expliqué que le salon réunit des institutions de divers secteurs, notamment le transport, la mécanique, l’électronique, la numérisation, ainsi que l’intelligence artificielle. Il met également en exergue des entreprises allemandes et tunisiennes désireuses de se développer à l’international.

De son côté, Kamel Ben Hamida, ingénieur résidant en Allemagne et représentant de l’association Tuniplus, a déclaré que l’association œuvre pour soutenir les jeunes Tunisiens souhaitant travailler en Allemagne en leur offrant gratuitement conseils et accompagnement.

Ce soutien comprend la présentation des opportunités disponibles, la préparation des candidatures, l’obtention des équivalences de diplômes et l’aide à l’intégration dans la société allemande et sur le marché du travail.

Il a souligné que Tuniplus, fondée en 2021, a accompagné plus de 350 jeunes hommes et femmes et aidé nombre d’entre eux à décrocher des contrats de travail, notamment dans des secteurs porteurs comme les transports, en tant que conducteurs de bus et de camions.

Il a également mis en avant le fait que l’Allemagne offre aujourd’hui des perspectives plus larges qu’auparavant, grâce à des procédures simplifiées et à un élargissement des domaines de recrutement couvrant de multiples spécialisations.

De plus, il est désormais possible de travailler ou de chercher un emploi même sans diplôme d’études supérieures, à condition de démontrer ses compétences professionnelles et sa maîtrise de l’allemand.

Ben Hamida a insisté sur le fait que le bénévolat et le développement des compétences personnelles sont essentiels pour améliorer les taux d’insertion, soulignant que la réussite des jeunes Tunisiens à l’étranger repose avant tout sur leur initiative individuelle, soutenue par des réseaux de mentorat et d’entraide en Tunisie comme en Allemagne.

I B.