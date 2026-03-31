« Visibles et vivants », un nouveau cycle de cinéma dédié aux voix singulières

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise « Visibles et vivants », un nouveau cycle dédié au cinéma des voix singulières et ce du 1er au 3 avril 2026.

Il s’agit d’une invitation cinématographique à explorer la pluralité, à écouter les silences qui se brisent et à célébrer la force brute de la diversité.

Parce qu’aucune existence ne devrait se vivre en sourdine, le cycle Visibles et Vivants ouvre grand ses portes à la pluralité. Ici, on ne regarde pas seulement des films : on partage des vies, on écoute des silences qui se brisent et on célèbre la force brute de la diversité. Une invitation à voir le monde tel qu’il est vraiment : pluriel, courageux et profondément humain.

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▪️ Mercredi 01 avril à 18h :

« Big boys don’t cry » de Arnaud Delmarle (23min)

« Le Retour » de Catherine Corsini (1h46)

▪️ Jeudi 02 avril à 18h :

« Eat the night » de de Jonathan Vinel et Caroline Poggi(1h47)

▪️ Vendredi 03 avril à 18h :

« La Pampa » d’Antoine Chevrollier (1h44)