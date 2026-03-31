Rumeurs sur la fermeture du CNCI | Le Syndicat réclame transparence et concertation

​La Syndicat indépendant des réalisateurs-producteurs a publié un communiqué suite à la persistance de rumeurs concernant la fermeture du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Exprimant sa profonde préoccupation, ce mardi 31 mars 2026 , le Syndicat a indiqué que le « CNCI n’est pas qu’une simple institution mais le fruit d’un long combat mené par des générations de cinéastes tunisiens et constitue aujourd’hui la pierre angulaire du développement et du soutien à l’industrie cinématographique nationale ».

​La même source estime que toute décision prise sans concertation avec les acteurs du secteur et ses structures professionnelles serait simplement inacceptable, estimant que le dialogue et la transparence demeurent les seules garanties de pérennité pour les institutions culturelles du pays.

​Si le syndicat ne nie pas la nécessité d’opérer des réformes structurelles, il exige toutefois que celles-ci soient menées dans le dialogue et non dans la précipitation et appelle les autorités de tutelle et les structures de l’État « à préserver le CNCI comme un édifice culturel national intouchable » et à ouvrir un dialogue national inclusif et élargi avec l’ensemble des composantes du secteur cinématographique avant toute décision cruciale.

La même source a appelé à renforcer les moyens administratifs et financiers du CNCI pour lui permettre de remplir pleinement ses missions, considérant que l’avenir du cinéma tunisien ne peut se construire en marge de ceux qui en sont les artisans.

Y. N.