Ghar El Melh | Toujours aucune trace du marin disparu

Les opérations de recherche se sont activement poursuivi ce mardi, pour retrouver un marin porté disparu au large de Ghar El Melh, après une sortie en mer entamée depuis le port de pêche local.

Selon une source sécuritaire citée par IFM, l’embarcation du marin, âgé d’environ 65 ans, a été retrouvée à la dérive en pleine mer et malgré les efforts intenses déployés tout au long de cette journée, aucune trace du disparu n’a été signalée jusqu’à présent.

Les autorités ont déployé les unités spécialisées de la Garde maritime ainsi que les équipes de la Protection civile, dont des unités de plongée, ajoute la même source en ajoutant que des drones ont été utilisés pour appuyer et faciliter les recherches.

On notera que plusieurs marins-pêcheurs de la région se sont joints aux opérations, participant activement au ratissage par voie maritime et terrestre sur l’ensemble des côtes de la zone, et ce, malgré les conditions météorologiques difficiles.

Y. N.