Météo | Pluies et vents forts attendus cette nuit

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps restera instable avec des passages nuageux parfois denses cette nuit.

​Des averses sont attendues, prenant par moments un caractère orageux, principalement sur les régions du Nord et localement sur le Centre, indique le bulletin de l’INM, en précisant que ces pluies pourraient être intenses sur les zones côtières du Nord, accompagnées de chutes de grêle par endroits.

​La même source ajoute que le vent sera le principal point de vigilance, il sera violent près des côtes et sur les hauteurs avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h.

​Le mercure marquera une baisse sensible durant la nuit, avec des températures minimales variant entre 3°C et 8°C sur les régions ouest du Nord et du Centre et entre 9°C à 14°C sur le reste des régions.

Y. N.