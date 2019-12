Enda Tamweel ouvre une nouvelle agence à Tabarka

Partagez 0 Partages

L’institution tunisienne de micro-finance Enda Tamweel vient d’ouvrir une nouvelle agence à la rue Mohamed Ali, à Tabarka, gouvernorat de Jendouba.

En s’installant à Tabarka, Enda Tamweel veut contribuer à l’autonomisation financière et à l’inclusion financière des ménages et des populations marginalisées de cette région du nord-ouest tunisien, notamment les femmes et les jeunes, à travers une micro-finance socialement responsable et la promotion de l’entrepreneuriat.

Notons qu’Enda Tamweel, pionnière de la microfinance en Tunisie, a actuellement 96 agences réparties sur le territoire tunisien.

A. M.