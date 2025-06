Agression du personnel de l’hôpital de Kasserine | Du nouveau dans l’affaire

Le ministère de la Santé a fermement dénoncé l’agression du personnel médical, paramédical et ouvriers du service des urgences de l’hôpital régional de Kasserine. Alors que l’enqête se poursuit, 4 suspects ont été arrêtés.

Dans un communiqué publié lundi 30 juin 2025, le département de la santé a exprimé sa plus vive indignation après ce nouvel épisode de violence, en affirmant que cette agression et les dégradations matérielles ayant touché la salle de réanimation ont gravement perturbé le bon fonctionnement du service, mettant en danger à la fois le personnel de santé et les patients.

Le ministère considère aussi que de tels abus portent atteinte à la dignité des soignants, à l’intégrité des structures hospitalières, et compromettent le droit fondamental des citoyens à des soins sûrs et de qualité, lit-on dans le communiqué, où l’on annonce un renforcement immédiat des dispositifs de sécurité, en particulier dans les services d’urgence et les unités à haute sensibilité.

D’autre part, dans une déclaration à l’agence Tap, Imed Amri substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kasserine, a annoncé l’arrestation de 4 suspects, en soulignant par ailleurs que les dégâts ont aussi causé des pertes financières estimées à 400.000 dinars, d’autant que service concerné a récemment été équipé de matériel neuf.

La même source précise que l’enquête se poursuit et que la justice prononcera des peines exemplaires…

Y. N.