Naufrage d’un bateau de migrants dans la zone de sauvetage tuniso-maltaise

Une femme trentenaire s’est noyée pendant la nuit du dimanche 29 et lundi 30 juin 2025 à environ 72 kilomètres de la plus grande des îles Pélages, dans la zone de recherche et de sauvetage tuniso-maltaise. Elle faisait partie d’un groupe de migrants secourus par un bateau de pêche tunisien, puis emmenés sur l’île par un patrouilleur des garde-côtes.

L’opération a débuté dimanche soir à 2 heures du matin, lorsque la salle des opérations de l’Autorité portuaire a reçu un signalement, établi par l’équipage d’un bateau de pêche tunisien, signalant le naufrage d’une embarcation chargée de migrants.

Les pêcheurs tunisiens ont secouru, en les hissant à bord, 87 personnes originaires du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de Guinée, de Guinée-Conakry, du Mali, du Sénégal et du Soudan.

Le corps de la femme a également été repêché et a déjà été transporté à la morgue du cimetière de Cala Pisana. Cinq, peut-être six migrants, seraient portés disparus dans le naufrage, selon les déclarations de nombreux survivants aux garde-côtes qui les ont emmenés à Lampedusa. Parmi les migrants transférés vers le hotspot, on compte 23 femmes et 10 mineurs.

Les survivants ont déclaré avoir quitté La Louza, près de Jebeniana (Sfax) en Tunisie, la nuit dernière, à bord d’une embarcation métallique d’environ 12 mètres, payant entre 1 000 et 2 000 dinars chacun.

Au centre d’accueil, la police et la Croix-Rouge tenteront, en interrogeant les naufragés, d’obtenir davantage d’informations sur le nombre de disparus et de personnes décédées.

I. B. (avec Ansamed).