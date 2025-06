Orchestre symphonique tunisien | « La Nuit des chefs » fait sa tournée des festivals

Avec la « Nuit des chefs », l’Orchestre symphonique tunisien vous propose plaisirs de la découverte et de belles rencontres lors de sa tournée des festivals les plus prestigieux.

Le 12 juillet 2025 au Festival International de Hammamet, le 20 juillet au Festival International de Musique Symphonique d’El Jem et le 1er août au Festival International de Carthage, dans un concert inspiré, l’Orchestre symphonique tunisien va à la rencontre de ses maestros invités.

Conçu et exécuté sous le signe de la diversité artistique, ce concert exceptionnel sera dirigé en alternance par plusieurs chefs d’orchestre invités.

En provenance de pays proches ou plus éloignés, choisis pour les qualités de leur direction et leur parcours d’excellence, ils appartiennent, tous, à la même planète musique, ce langage émotionnel que seuls les humains ont en partage. Il reviendra, tout simplement à chacun, d’apporter sa propre lecture, sa touche personnelle, sa sensibilité et son énergie à une œuvre ou à un mouvement.

La présence de plusieurs chefs sur une même soirée est une invitation à redécouvrir l’orchestre comme un organisme vivant, réactif, capable de se métamorphoser au gré des mains qui le guident.

À travers cette alternance, l’orchestre devient le miroir des multiples facettes de l’art de la direction. Il s’enrichit de ces confrontations artistiques, gagnant en souplesse, en écoute et en expressivité. Et pour le public, c’est une expérience rare et précieuse : celle de ressentir, au fil des œuvres, comment la personnalité d’un chef transforme l’atmosphère d’une partition, modifie ses couleurs, son souffle, son intensité.

Davantage qu’une simple performance, ce concert est un dialogue entre les chefs, les musiciens et le public ; une célébration de la richesse et de la diversité de l’interprétation musicale à travers les multiples voix de la direction orchestrale. Le concert bénéficie, également, de la participation des chœurs du Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Communiqué