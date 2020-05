Béja : Kaïs Saïed à l’École des commandos de la garde nationale (Photos)

Le président de la république Kaïs Saïed a effectué, ce soir, jeudi 7 mai 2020, une visite à l’École des commandos de la garde nationale de Oued Zarga (Béja),

Cette visite a été l’occasion pour le chef suprême des forces armées, accompagné du ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, d’inspecter les 3 formations : Les commandos, l’unité de lutte contre le terrorisme et l’unité des frontières terrestres, indique un communiqué de la présidence, en ajoutant que M. Saïed a également examiné les nouveaux équipements, consacrés à l’intervention maritime rapide et à la protection des frontières terrestres.











Le président de la république, qui à cette occasion, salué les efforts des forces sécuritaires pour servir la patrie et la défendre, a également assisté à une simulation d’un exercice de terrain, mettant en scène une opération terroriste, avec la participation des commandos et des agents de l’unité spécialisée et de l’unité aérienne.

Y. N.